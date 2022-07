Sarabia: «Sinto que estou no melhor momento da carreira»

Pablo Sarabia falou à agência 'France-Presse' sobre o regresso ao PSG - depois de na temporada 2021/22 ter representado o Sporting -, garantindo estar "muito feliz" por regressar aos gauleses e frisando que quer ajudar a equipa na próxima época."Ficou claro para mim que queria voltar a casa e estou muito feliz por estar aqui, por ter feito o meu trabalho [na época passada] e por poder continuar a melhorar. Acho que posso trazer várias coisas: trabalho, entusiasmo, golos, assistências. Todos os jogadores vão ser necessários, estarei pronto para isso", começou por dizer.Sarabia abordou a temporada que realizou ao serviço dos leões e frisou que se sente no "melhor momento da carreira": "Continuei a melhorar muito como jogador e neste momento sinto que estou no melhor momento da minha carreira, com muita confiança. Na época passada atingi o meu objetivo, que era sentir-me bem e continuar a crescer".Questionado acerca da chegada de Luís Campos aos parisienses, o extremo espanhol mostrou-se entusiasmado: "Acho que em qualquer trabalho as regras e a disciplina são importantes. É necessário para formar um bom grupo", rematou.Recorde-se que Sarabia, que na temporada 2021/22 esteve emprestado ao Sporting - onde apontou 21 golos e nove assistências em 45 jogos -, já regressou ao PSG e integra a comitiva da equipa no estágio no Japão.