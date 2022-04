«Se Messi não aguenta assobios que vá trabalhar para uma mercearia»

Conhecido pela sua postura direta, Ricardo Caruso Lombardi deixou esta segunda-feira, em conversa com a rádio Villa Trinidad FM 97.9, várias pérolas que estão a dar que falar na imprensa internacional. Uma delas envolve Leo Messi e a sua capacidade de encaixe para ser alvo de assobios durante os jogos do Paris SG."Assobiam-no e depois aplaudem. Faz um golo, coloca a bola no ângulo e acaba aplaudido. E, bem, temos de estar habituados. A mim insultavam-me em todos os relvados. Faz parte do jogo. Se não te habituas a isso não te podes dedicar ao futebol. Que se dedique a estar numa mercearia e que esteja só com os clientes e nada mais. Se te dedicas a esta profisão, aguenta-te, que vais fazer?", questionou o técnico, que atualmente orienta o Deportivo Español.