Sergio Ramos de regresso aos treinos do PSG e com estreia à vista

Sergio Ramos ingressou no PSG este verão e, desde então, ainda não somou qualquer minuto com a camisola dos parisienses. Mas, de acordo com o 'Le Parisien', a estreia está para breve e pode acontecer já esta sexta-feira diante do Lille. Isto porque o central espanhol deverá voltar a treinar com os restantes companheiros às ordens de Mauricio Pochettino na sessão de trabalhos desta terça-feira de manhã, segundo a mesma fonte.





O defesa tem estado a fazer trabalho específico a fim de recuperar da lesão na perna que sofreu em julho, da qual já dá sinais de recuperação. O 'As' dá conta de que Sergio Ramos atrasou o regresso aos treinos em duas semanas a pedido da equipa médica dos parisienses, com receio de nova recaída da lesão.Cabe agora a Pochettino decidir quando vai lançar a jogo o experiente jogador de 35 anos.