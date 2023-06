Sergio Ramos de saída do PSG

O PSG comunicou esta sexta-feira a saída de Sergio Ramos, experiente defesa-central espanhol que coloca assim um ponto final na sua passagem pelo emblema da capital francesa, uma aventura que começou em julho de 2021.O internacional espanhol realizou um total de 57 jogos oficiais pelo PSG, período onde marcou cinco golos (a estreia foi frente ao Stade Reims, a 23 de janeiro de 2022, para o campeonato francês) e teve uma sequência de 34 partidas sem perder."Gostaríamos de expressar a nossa imensa gratidão a Sergio Ramos pelos dois anos que esteve connosco. A liderança do Sergio Ramos, espírito de equipa e profissionalismo, combinado com a sua experiência ao mais alto nível, fazem dele uma verdadeira lenda do futebol. Foi uma honra tê-lo em Paris. Desejamos-lhe o melhor para o futuro", disse o presidente do clube, Nasser Al-Khelaïfi, em declarações aos meios oficiais do clube.Sergio Ramos também deixou uma mensagem de agradecimento ao PSG. "Foi uma experiência maravilhosa vestir nestes dois últimos anos a camisola vermelha e azul", disse.Sergio Ramos despede-se de Paris com três títulos conquistados, dois campeonatos (2021/22 e 2022/23) e uma Supertaça de França, conquistada no início deste ano.