Sergio Ramos de volta aos treinos no PSG

O calvário de Sergio Ramos parece ter um fim à vista. O central espanhol, de 35 anos, participou esta manhã no treino do Paris Saint-Germain, juntamente com os jogadores que não foram convocados para as seleções. Esta foi a primeira sessão de treino do antigo capitão do Real Madrid desde o mês de julho.De acordo com o 'Le Parisien', Ramos continuará a treinar com os colegas durante a semana, com o objetivo de regressar aos relvados o mais rapidamente possível.Contratado a custo zero neste verão, o experiente central tem sofrido com problemas físicos nos últimos meses, que o impediram de disputar Euro'2020 e de fazer a estreia pelo PSG.