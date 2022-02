«Sergio Ramos é uma aposta falhada e agora temos de acreditar em milagres»

A primeira época de Sergio Ramos no PSG está a ser para esquecer. As lesões não têm permitido ao central espanhol mostrar o seu melhor na equipa francesa e já há quem questione a contratação do antigo futebolista do Real Madrid."Não esteve em nenhum jogo importante, nem um na Liga dos Campeões. É triste. Estávamos felizes por tê-lo connosco. É uma aposta falhada. Agora temos de acreditar em milagres", explicou Alain Roche, antigo defesa do PSG, ao Canal+."O seu corpo já não responde. Trabalhou ao longo de toda a carreira, deu muito, mas para mim a época dele acabou. Quando vai jogar? Faz dois jogos e lesiona-se, que fazemos? É preocupante", acrescentou o antigo futebolista, de 54 anos.Alain Roche dá a entender que Sergio Ramos devia colocar um ponto final na carreira. "O mais difícil é tomar uma decisão. Eu já não conseguia correr, por causa do tornozelo, e não tive outro remédio que não fosse parar. Mas só ele sabe...", finalizou.