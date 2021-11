Sergio Ramos espreita estreia no PSG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os cofres foram abertos e o PSG levou uma constelação de craques para Paris no último defeso. No entanto, um deles anda desaparecido desde o início. Afinal, Sergio Ramos chegou do Real Madrid e ainda não fez qualquer partida oficial pelo novo clube. Um cenário que pode mudar... já na próxima partida.

Após sofrer com uma lesão muscular desde julho, o central de 35 anos recebeu alta e tem participado nos treinos da equipa de Mauricio Pochettino. Segundo o ‘L’Équipe’, o central tem chances de entrar na convocatória do PSG para o duelo frente ao Nantes, amanhã, a contar para a 14ª jornada da Ligue 1.

Neymar de ‘baixa’

Neymar sofreu uma lesão no adutor na seleção do Brasil e está fora das contas para o Nantes (e em dúvida para o Man. City), tal como Kimpembe e Verrati.



Autor: D. P.