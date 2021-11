Sérgio Ramos estreia-se nos convocados cinco meses depois de ter chegado ao PSG

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sérgio Ramos integrou esta terça-feira pela primeira vez a lista de convocados Paris Saint-Germain, cinco meses depois de ter sido contratado pelo clube francês e de ter visto a estreia ser adiada por problemas físicos.

Sergio Ramos, que em julho trocou o Real Madrid pelo clube parisiense, depois de 16 anos ao serviço dos merengues, foi chamado pelo técnico Maurício Pochettino para o encontro de quarta-feira frente ao Manchester City, da quinta jornada do grupo A da Liga dos Campeões.

O internacional espanhol, de 35 anos, integrou há duas semanas os treinos com a equipa, na qual alinham os portugueses Nuno Mendes e Danilo.

O PSG, que lidera a liga francesa, segue na segunda posição do grupo A da Champions, com oito pontos, menos um do que o City, de Bernardo Silva, Ruben Dias e João Cancelo.