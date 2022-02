Sergio Ramos fora dos convocados do PSG para o jogo com o Real Madrid

Le groupe pour la réception du Real Madrid ce soir ! ? #PSGRM — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 15, 2022

É oficial. Sergio Ramos não foi convocado por Mauricio Pochettino para o PSG-Real Madrid e falha, assim, não só a primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões, como o reencontro com a ex-equipa. O central espanhol, recorde-se, já tinha ficado de fora do último treino dos parisienses antes do encontro, esta segunda-feira, e é mesmo ausência confirmada na formação da capital francesa.Neymar, que chegou a estar em dúvida, está entre os escolhidos. O jogo terá lugar no Parque dos Príncipes, esta terça-feira pelas 20H00.