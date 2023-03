Sergio Ramos nega ter insultado Paris

No suelo entrar en estas cosas, pero no quiero que se dé por bueno algo que no se ha producido. En ningún momento digo París, hago un sonido de decepción “pssss” o “pfff”

Deu que falar um vídeo de Sergio Ramos partilhado pelo canal espanhol #Vamos, no qual a emissora do país vizinho garantia que o defesa, após a derrota do Paris SG, tinha insultado o clube da capital francesa, com a expressão "p... que pariu Paris" . A publicação levou mesmo a uma reação do espanhol, numa publicação no Twitter na qual negou ter dito tal frase."Não costumo entrar nestas coisas, mas não quero que se dê como certo algo que não aconteceu. Em nenhum momento digo Paris, o que faço é um som de deceção 'psss' ou 'pfff', no contexto de uma expressão que dizemos habitualmente no futebol. Não inventemos nem procuremos onde não há nada", referiu o espanhol, no Twitter.