Sérgio Ramos recebe proposta choruda da Arábia Saudita para ser adversário de Ronaldo

O jornal francês 'L'Équipe' avança esta quinta-feira que Sergio Ramos recebeu uma proposta muito tentadora da Arábia Saudita. O Al Hilal quer o central espanhol, que está em final de contrato no PSG, e oferece-lhe um salário de 30 milhões de euros limpos por temporada.Desde a chegada de Cristiano Ronaldo ao Al Nassr, a liga saudita procura atrair outras estrelas para o seu campeonato, de modo a dar maior exposição mediática ao país, que está na corrida pela organização do Mundial de 2030.O 'As' acrescenta em Espanha que Al Hilal está deveras muito interessado no antigo internacional espanhol, estando por isso disposto a chegar aos 50 milhões de euros limpos por temporada.