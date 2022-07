Sergio Ramos sente dificuldades na pré-época do PSG

Depois de uma época com várias lesões, Sergio Ramos vem com intenções de voltar a exibir o fulgor de outros tempos. No entanto, no particular diante do Kawasaki Frontale (vitória por 2-1), o experiente central sentiu muitas dificuldades.Segundo o 'AS', as condições climatéricas, como a humidade, no Japão mas também a falta de rodagem, assim como a falta de hábito a atuar num sistema de três centrais, deixaram o internacional espanhol, de 36 anos, com dificuldades em travar os atacantes contrários.Ramos poderá ter a titularidade ainda mais em perigo caso o PSG consiga contratar Skriniar, do Inter Milão.