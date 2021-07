Sergio Ramos sofre lesão e vai desfalcar o PSG na Supertaça

Sergio Ramos sofreu uma lesão na coxa esquerda durante um treino e vai desfalcar o PSG uma semana, revelou o clube.





Assim, para além de falhar o particular de hoje com o Sevilha no Estádio Algarve, o experiente central, de 35 anos, vai ainda desfalcar o emblema da capital francesa no encontro da Supertaça, diante do Lille, no domingo.O internacional espanhol vê de novo ser adiada a estreia com a camisola do PSG, depois de já ter falhado os anteriores compromissos de pré-época que a formação orientada por Mauricio Pochettino já realizou.Também Rafinha e Juan Bernat não vão poder dar o seu contributo à equipa gaulesa neste duelo com o Sevilha por lesão, assim como Neymar, Marquinhos, Marco Verratti, Gianlugi Donnarumma, Ángel Di María e Leandro Paredes por ainda estarem a gozar férias.