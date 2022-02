«Sergio Ramos tem a lesão mais longa da história de todas as lesões»

Jérôme Alonzo, antigo guarda-redes do PSG, saiu em defesa de Mauricio Pochettino. Em declarações ao 'Le Parisien', o francês explicou que não é fácil lidar com a gestão do atual plantel da formação gaulesa, e acabou por ironizar sobre a lesão de Sergio Ramos."As pessoas podem pensar que o Mauricio é um coitado por ter problemas com os guarda-redes, mas não. Tem dois fenómenos [Navas e Donnarumma], dois estilos diferentes, de duas gerações diferentes. Então pensou: 'Sabem que mais? Cada um joga três jogos'. E de momento está a funcionar, não me lixem", começou por dizer.E prosseguiu: "Depois ainda há que pensar em outras coisas: tem de lidar com Messi, com Neymar que só joga um jogo a cada dois, com Sergio Ramos que tem a lesão mais longa da história de todas as lesões, com os miúdos que vão à CAN... e quando contratamos um guarda-redes [Donnarumma], ainda lhe metemos em cima as culpas por causa da rotação da equipa. Em algum momento Pochettino podia dizer: 'Deixem de me chatear com isto, rapazes!'".Recorde-se que depois da vitória na primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões frente ao Real Madrid (1-0) , os parisienses foram derrotados na visita ao terreno do Nantes para a Ligue 1 (1-3)