Sergio Ramos volta a falhar convocatória do PSG para mais um particular

O PSG realiza esta quarta-feira o terceiro jogo particular nesta pré-época, o qual terá um denominador comum com os anteriores: a ausência de Sergio Ramos. O experiente defesa, de 35 anos, volta a não fazer parte da convocatória de Mauricio Pochettino, desta feita para o duelo com os alemães do Augsburgo, e ainda não será esta quarta-feira que se vai estrear pelos parisienses.





Segundo o 'L'Équipe', a razão prende-se com a lesão que o internacional espanhol sofreu na época passada, pelo que o treinador argentino preferiu ser cauteloso e 'poupar' Sergio Ramos que, apesar de treinar com os restantes companheiros , ainda não será lançado a jogo para evitar uma possível recaída.Mas o antigo capitão do Real Madrid não será o único ausente, já que também Ander Herrera e Achraf Hakimi ficaram de fora da convocatória, por opção, assim como Wijnaldum e Donnarumma, ainda a gozar férias depois da participação no Euro'2020.Icardi, Keylor Navas, Julian Draxler, Idrissa Gueye e Thilo Kehrer são os únicos jogadores que faziam parte da equipa principal na época passada, com os quais Mauricio Pochettino pode contar na partida de hoje. Assim é tempo de 'dar a vez' aos mais jovens do clube, de entre os quais Gharbi e Xavi Simons têm dado nas vistas, ao se exibirem em bom plano nos dois anteriores jogos particulares que o emblema da capital francesa já realizou, diante de Le Mans