SMS com destino errado acaba em despedimento: Tuchel não quer repetir história de Dortmund

Thomas Tuchel aprendeu com os erros do passado. Esta é a razão apontada pela 'France Football' para o treinador do PSG não ter o contacto do diretor desportivo, Leonardo na sua agenda telefónica.





A história começa em Dortmund em 2017, ano em que o técnico deixou o clube germânico. Sabe-se agora que Tuchel foi despedido do comando técnico do Borussia Dortmund, após ter enviado, por engano, uma mensagem de texto a Michael Zorc, diretor desportivo do clube germânico.Ora, refere a publicação francesa, que Tuchel pensando estar a enviar uma mensagem ao seu agente, Olaf Meinking, criticou duramente Michael Zorc. Resultado: dias depois o treinador foi despedido. E é essa a razão apontada para que Thomas Tuchel não grave na sua lista de contactos o número de Leonardo... evitando assim mais algum engano.