Thiago Silva e a saída do PSG: «Nem disseram 'Thiago, aceitas 1 euro para ficar connosco?'»

Thiago Silva esteve oito anos no PSG e não esconde a trisetza pela forma como saiu do clube no último verão. O defesa brasileiro de 36 anos, que atualmente veste as cores do Chelsea, explica numa entrevista à revista 'FourFourTwo' que houve falta de consideração.





"Nunca me ofereceram nada. Nem sequer disseram 'Thiago, aceitas 1 euro para ficar connosco?' Absolutamente nada e isso foi muito perturbador", explicou o jogador. "No meio de uma pandemia tiveram três meses para planear uma despedida, mas não se fez nada. Caramba, não estive lá uma temporada ou alguns meses, foi um período de oito anos como capitão e levantei vários troféus."O jogador não esconde a mágoa. "Merecia mais respeito, aconteceu o mesmo ao Cavani."Thiago Silva viu o seu contrato ser renovado por três meses, para poder disputar a Liga dos Campeões em Lisboa, mas depois disso, nada. "Antes de ir para Lisboa, disse ao empresário que poderia procurar novos clubes. Mas estava proibido de me contar qualquer coisa antes do nosso último jogo na Champions. Em Lisboa senti que era a minha última partida. Fui ter com o presidente Nasser [Al-Khelaïfi], no elevador do hotel, e ele disse-me que o Leonardo [diretor desportivo] queria falar comigo. Imaginei o que estava para vir, mesmo que a minha mente já estivesse longe do PSG. Depois do apito final em Portugal, senti que era minha última partida no clube."