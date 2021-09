Treinador do Metz aponta a Mbappé: «Beneficiava se fosse mais humilde»

O PSG voltou a vencer ao cair do pano frente ao Metz (2-1), alcançando a oitava vitória consecutiva no campeonato francês. Contudo, além do resultado, fica para a história do encontro o momento de tensão entre Oukidja, guarda-redes do Metz, e a estrela do PSG, Kylian Mbappé.





Ao celebrar o golo da vitória marcado por Achraf Hakimi nos momentos finais da partida, o avançado de 21 anos, dirigiu palavras ao guardião da equipa derrotada, que não gostou nada desse comportamento, tendo ido ao encontro do jovem francês para confrontá-lo. A dupla teve de ser separada por elementos de ambas as equipas para evitar que algo mais grave ocorresse.Alguns minutos antes do tento da vitória, os jogadores do Metz já tinham recriminado o comportamento de Mbappé. O avançado do PSG tentou surpreender o guarda-redes adversário, numa jogada em que era esperado que Mbappé devolvesse a bola à equipa do Metz, tendo apenas sido evitado o golo por causa de uma excelente intervenção de Oukidja. A tensão criada por este momento, ao somar-se à celebração indevida do jovem jogador acabou por levar ao confronto entre ambos os jogadores que, felizmente foi cessado rapidamente.No final da partida, o técnico do Metz, Frédéric Antonetti, não pôde deixar de repreender o comportamento do avançado do PSG. "Seria melhor se se comportasse de outra forma se quer ser admirado. Gosto muito do seu jogo, ele é muito, muito bom, mas beneficiava se tivesse um comportamento diferente, se fosse mais humilde"Antonetti queixou-se ainda da arbitragem e do favoritismo dado ao clube da capital francesa. "O PSG tem vindo a ter bons resultados no nosso campeonato, mas não estou aqui para tirar 'selfies' com Neymar, Mbappé ou Messi e jurar-lhes fidelidade. São grandes jogadores e eu respeito-os, mas há duas faltas que não se apitaram e nos fizeram sair um pouco da partida. São duas faltas que teriam sido assinaladas a favor do PSG, tenho a certeza".