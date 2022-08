Christophe Galtier, treinador do PSG, confirmou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, que Renato Sanches vai mesmo reforçar os parisienses "Surgiu a oportunidade de contratar jogador que conhece bem a Liga francesa e que está num nível muito alto. Nós aproveitámos a oportunidade. Tem qualidades diferentes dos restantes que temos. É diferente de Verratti, Vitinha, Danilo... é um jogador explosivo e que sabe queimar linhas. Não fez a preparação com o Lille, está atrasado relativamente aos restantes colegas", referiu o técnico gaulês.Renato Sanches junta-se assim a Vitinha, Nuno Mendes e Danilo Pereira, os portugueses do plantel do PSG.Na temporada passada, recorde-se, Renato Sanches realizou 32 jogos ao serviço do Lille, contribuindo com dois golos e cinco assistências.