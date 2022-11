Treinador do PSG recorda Champions: «Juventus, Benfica e Maccabi... parecia fácil»

Numa altura em que o nome de Zinedine Zidane era o mais falado para render Mauricio Pochettino no comando técnico do PSG, o eleito acabou por ser Christophe Galtier, até então treinador do Nice. Chegou ao Parque dos Príncipes pela mão de Luís Campos e a verdade é que, em 22 jogos não tem qualquer derrota, somando 59 golos marcados e 16 sofridos, 7 deles na Liga dos Campeões.A Liga dos Campeões é precisamente o calcanhar de Aquiles do clube, que nunca ganhou a prova. Na fase de grupos o clube parisiense empatou duas vezes com o Benfica e acabou por passar à fase seguinte no segundo lugar do Grupo H. "Quando aconteceu o sorteio da fase de grupos eu tinha acabado de chegar ao clube e olhei para o historial do PSG na Champions. Evidentemente o clube passa há muitos anos a primeira fase e o meu objetivo era fazer tão bem como os meus antecessores. Isso tornou-se uma obcessão."Mas não foi fácil. "Evidentemente os adeptos e a imprensa pensam que é normal. Juventus, Benfica e Maccabi Haifa parecia fácil, mas não era. Além disso, os analistas não tomaram em linha de conta a dificuldade do calendário esta época. Pela primeira vez na história do futebol houve um calendário muito compacto e difícil, havia Champions praticamente todas as semanas. Penso que foi por isso que algumas equipas que normalmente passariam a fase de grupos, desta vez não conseguiram. Jogámos em três meses e meio o que normalmente jogaríamos em quatro ou cinco."Galtier explicou nesta entrevista ao jornal 'Marca' por que motivo o PSG sofre mais golos na Champions do que na Ligue 1. "Sofremos demasiados golos na Liga dos Campeões. Evidentemente há uma diferença entre Champions e o nosso campeonato. Mas se queremos chegar longe na Europa, temos de melhorar o nosso nível defensivo."