Trio luso do PSG busca Supertaça de França

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

PSG e Nantes disputam esta noite (19 horas) a Supertaça de França num duelo que terá lugar na cidade israelita de Telavive. Nos parisienses, o técnico Christophe Galtier convocou os portugueses Nuno Mendes, Danilo Pereira e Vitinha, mas foi obrigado a deixar de fora Kylian Mbappé. O craque gaulês irá cumprir castigo por causa da acumulação de amarelos na reta final da época transata.

Galtier não escondeu o desejo de estrear-se no banco do PSG com um troféu. "Aqui a pressão é constante. Temos vontade de fazer uma grande época e seria muito importante vencermos a Supertaça", vincou.





: V. B.