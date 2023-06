Troféu dado a Messi pelo dono do Paris SG acaba nas mãos de famoso youtuber brasileiro

A 3 de junho, depois do último jogo pelo Paris SG, Nasser Al-Khelaïfi entregou a Leo Messi, em pleno balneário, uma lembrança ao argentino pela sua passagem no clube, com o número 30 e o nome do argentino bem visível. Ora, ao que parece, o objeto em causa pouco tempo passou na posse de Messi, já que dias depois o argentino decidiu dá-lo a Neymar, para que o mesmo fosse colocado a leilão na terceira edição da iniciativa que todos os anos procura recolher verbas para o Instituto Neymar Jr.O troféu, que vinha ainda 'acompanhado' de 4 diárias num hotel no Rio de Janeiro e um jantar com Deborah Secco, foi mesmo o terceiro item mais caro do leilão, ao ser licitado por 157 mil euros por parte do famoso youtuber brasileiro Casimiro. Mais caro apenas um conjunto de peças do próprio Neymar (blazer, colar e relógio Rolex), licitados por 229 mil euros, e ainda um outro conjunto de artigos, com uma camisola do Paris SG autografada Neymar, Mbappé e Messi, e viagem, hospedagem e bilhete para um jogo do Real Madrid, por 162 mil euros.Ao todo, o leilão do Instituto Neymar Jr, realizado em Praia Grande, na região de São Paulo, rendeu um total de 1.7 milhões de euros, que agora serão utilizados para ajudar as crianças desfavorecidas que são ajudadas pela instituição.