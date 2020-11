Tuchel: «Não posso defender os meus homens depois deste jogo»

Thomas Tuchel criticou duramente os jogadores do PSG depois do empate com o Bordéus no sábado (2-2). O treinador alemão, que tem estado em conflito com Leonardo, o diretor desportivo, e tem o lugar em risco, não gostou da exibição.





"Na primeira parte seguimos o plano, mas não fechámos o jogo, cometemos erros. São coisas que acontecem. Mas na segunda perdemos tudo. Estávamos exaustos e desorganizados, não encontro explicação para o que se passou, sei é que não se pode jogar assim", afirmou."Estou muito desiludido com o rendimento da equipa. Tivemos tempo suficiente para recuperarmos depois da Champions e não posso aceitar uma segunda parte tão dececionante. Por isso não posso defender os meus homens como sempre faço quando há motivos para tal. Neste momento não há", concluiu.