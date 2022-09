UEFA aplica multa de 65 milhões de euros ao Paris SG

Para lá de ter 'sinalizado' o FC Porto , a UEFA anunciou ainda acordo com oito equipas que violaram o Fair Play Financeiro para o pagamento de multas que ascendem a um total de 172 milhões de euros. Desse valor, 26 milhões de euros terão de obrigatoriamente ser pagos, ao passo que os restantes 146M€ ficam retidos de forma condicional, podendo ou não ser efetivamente retidos caso os clubes consigam cumprir os pressupostos do acordo assinado.Entre as equipas sancionadas o grande destaque vai para o Paris SG, que vê ser-lhe aplicada uma coima com mais de um terço do valor total: 65 milhões de euros. Dessa verba, esclarece a UEFA, 10M€ serão imediatamente aplicados como multa aos franceses, ficando os restantes 55M€ 'presos' à condição.Além dos franceses, foram ainda multados a AS Roma (35M€ no total, 5M€ efetivos), o Inter Milão (26M€ no total, 4M€ efetivos), a Juventus (23M€ no total, - 3,5M€ efetivos), o AC Milan (15M€ no total, - 2M€ efetivos), Besiktas (4 no total, 600m€ efetivos), Marselha e Monaco (2M€ no total, 300m€ efetivos).Estas verbas, refira-se, podem ser retiradas do valor a receber pela participação nas competições ou pago pelos clubes diretamente. Nesse aspeto, os clubes têm poder de escolha.