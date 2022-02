Ultras do PSG deixam aviso após derrota na Taça de França: «A nossa paciência tem limites»

NOTRE PATIENCE A SES LIMITES...#RASLEBOL — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) February 1, 2022

Os ultras do PSG não gostaram o desempenho da equipa na Taça de França, onde foipelo Nice, nos penáltis.A exibição muito criticada em França e o grupo de adeptos do clube parisiense não tardou a mostrar nas redes sociais o seu desagrado. "A nossa paciência tem limites", escreveu o CUP (Collectif Ultra Paris).O PSG lidera a Ligue 1 com mais 11 pontos do que o Nice e no próximo domingo visita o Lille, em mais uma jornada do campeonato.