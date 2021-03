Ultras do PSG ofendem Shakira e mandam-na para um conhecido bordel em Espanha

O jogo do PSG com o Barcelona, relativo à 2.ª mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões, disputa-se quarta-feira, em Paris, mas já começou a aquecer. Os ultras do PSG exibiram ontem à noite faixas ofensivas, uma delas de cariz machista e sexista visando a mulher de Gerard Piqué, a cantora colombiana Shakira.





"Shakira à la Jonquera", podia ler-se, referindo-se um conhecido bordel espanhol.Já no passado Shakira foi alvo de insultos por parte dos adeptos do Espanyol, que mostraram uma tarja em que se lia "Shakira é de todos", provocando grande indignação no Barcelona e no marido.Os fãs da cantora têm condenado nas redes sociais o ataque dos adeptos do PSG.