Um momento para a história: foi assim que Messi se estreou a marcar na Ligue 1

PSG 3 x 1 Nantes



MESSI Quando ele puxou para dentro quem é que duvidou que não ia lá para dentro?

É o 1.º Golo de Messi na Ligue1





Ao sexto jogo, Leo Messi conseguiu finalmente marcar o seu primeiro golo na Ligue 1. Foi diante do Nantes , numa partida na qual o argentino acabou por ser decisivo, já que tinha estado na origem também do segundo golo, num triunfo parisiense que se fez com um resultado final de 3-1.