Um regresso que pode sair caro: PSG tem de dar 75 milhões de euros para voltar a contar com Nkunku

Christopher Nkunku deixou o PSG, onde se formou, em 2019 para rumar ao Leipzig, a troco de 13 milhões de euros, em busca de minutos que não estava a conseguir ter em Paris.Esta época tem sido a melhor a nível individual do avançado francês, de 24 anos, que soma já 26 golos e 15 assistências em 39 jogos pela equipa alemã. Algo que possibilitou a primeira convocatória para a seleção francesa e que culminou com a primeira internacionalização do jogador gaulês diante da Costa do Marfim na sexta-feira.Agora, o PSG pretende o regresso de Nkunku na próxima época, de acordo com o portal '90min', mas sabe que vai ter de abrir os cordões à bolsa para que tal aconteça já que o Leipzig pede 75 milhões de euros pelo passe do avançado.