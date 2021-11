Van der Vaart: «Olho para o Messi e penso 'não tens vergonha?'»

Leo Messi não está a ter um início de carreira no Paris SG propriamente feliz e a derrota de quarta-feira, diante do Manchester City, apenas servir para criar uma nuvem ainda mais negra sobre o craque argentino. E isso leva a críticas nada abanatórias ao ex-Barcelona, como aquela que deixou o antigo jogador Rafael van der Vaart."Deixa-me triste. É uma questão de vontade... Ele quer ou não? Quando o comparas com o Cristiano Ronaldo, um deles está a lutar para levar a sua equipa para o nível superior, o outro não. O Messi volta e meia anda a 'passear'... Olho para ele e penso 'não tens vergonha?'. Estou mesmo a ficar farto do Messi...", disse Van der Vaart, à 'Ziggo Sports'.