Verratti lembra fase marcante com Ancelotti: «Ou te deixo no banco ou te amo como és»

Marco Verratti, médio do PSG, contou em entrevista ao 'L'Équipe' algumas histórias curiosas que viveu ao longo da carreira, nomeadamente com Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid que vai defrontar dentro de uma semana nos 'oitavos' da Liga dos Campeões."Para mim, não importa quem marca no futebol. É um desporto coletivo, chegamos juntos à vitória e cada um de nós tem de colocar a sua pedrinha para a podermos alcançar. A minha pedra é fazer com a equipa jogue bem, dar tranquilidade, esforçar-me pelos meus companheiros e recuperar bolas", explicou, apesar de confessar que este estilo de jogo não agradava... Ancelotti."É um problema que tive com quase todos os treinadores. Enquanto ele esteve no PSG [2011-2013], chamou-me e disse-me: 'Marco, por favor, quando estiveres pressionado, fecha os olhos e chuta a bola o mais longe possível'. Mais tarde disse-me: 'Tudo bem Marco, faz o que quiseres, eu sei que é o teu estilo de jogo. Ou te deixo no banco ou te amo como és, nunca vais mudar'".Verratti debruçou-se ainda sobre o modo de jogar das equipas do antigo treinador."Nos treinos [com Ancelotti] fazíamos muitos exercícios em que, em três toques ou três segundos, tínhamos de chegar ao campo do adversário. Todas as equipas dele são um pouco assim, o Real Madrid não é uma equipa que te pressiona durante 90 minutos. Aqui, com Mbappé, Neymar, Messi e Di María, que marcam tanto, nós atrás fazemos 'menos falta'. Numa equipa como a Juventus, por exemplo, os golos dos centrais ou dos médios importam muito porque não têm avançados que façam 40", concluiu.