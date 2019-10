Verratti prolonga contrato até 2024

O internacional italiano Marco Verrati voltou a prolongar o seu contrato com o PSG, agora até 2024, anunciou esta quarta-feira o clube parisiense, líder destacado do campeonato francês.





O médio, quase a completar 27 anos, está no PSG desde 2012, onde chegou transferido do Pescara. Em 2016 prolongou por duas vezes o vínculo ao clube, primeiro até 2020 e depois até 2021.Elemento essencial na construção de jogo da equipa, Verrati sagrou-se campeão francês por seis vezes ao serviço do PSG e esta época já alinhou em 13 jogos da equipa orientada pelo alemão Thomas Tuchel.