Verratti regressa aos treinos do PSG a cinco dias do jogo com o Benfica

O internacional italiano Marco Verratti vai regressar amanhã aos treinos do Paris Saint-Germain, a cinco dias de defrontar o Benfica para a Liga dos Campeões, revelou esta quinta-feira o treinador do líder da Liga francesa.

Christophe Galtier adiantou que Verratti vai "treinar-se com normalidade a partir de sexta-feira com o plantel" do campeão francês, do qual fazem parte os internacionais portugueses Nuno Mendes, Danilo, Renato Sanches e Vitinha.

O médio italiano, de 29 anos, sofreu uma lesão muscular em 18 de setembro, no jogo com o Lyon (vitória do PSG por 1-0), e poderá regressar à competição, precisamente, frente ao Benfica, uma vez que está suspenso para o encontro com o Nice, no sábado, para o campeonato francês.

O Benfica, líder da Liga portuguesa, recebe na quarta-feira o Paris Saint-Germain, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:00, em partida da terceira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões, que as duas equipas comandam, após terem vencido os italianos da Juventus e os israelitas do Maccabi Haifa.