Vitinha é o quinto jovem com mais impacto no mundo do futebol

O médio português Vitinha, esta temporada transferido do FC Porto para o Paris SG, foi considerado por um estudo desenvolvido pelo 'CIES Football Observatory' como o quinto jogador mais preponderante nascido neste século. Com base num algoritmo criado para o efeito, cruzado com os dados do InStat, o jogador do Paris SG, nascido em 2000, tem, ficando apenas atrás de Vinícius Jr., com, Sandro Tonali e Josko Gvardiol, ambos com, e Gavi, comEste estudo analisa 250 jovens jogadores de 59 ligas nascidos no presente século, integrando outros jogadores bem conhecidos dos portugueses, tanto aqueles que por cá atuam, como outros que já partiram para outros campeonatos. Olhando precisamente a esse particular, os nomes incluídos no estudo são Gonçalo Inácio (com), Enzo Fernández (), Nuno Mendes (), Tiago Djaló (), João Mário (), Gonçalo Ramos (), Manuel Ugarte (), Fábio Vieira (), Nuno Tavares (), Francisco Conceição (), Fábio Silva () e Gonçalo Esteves ().