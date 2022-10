Vitinha: «É um prazer e um privilégio poder jogar ao lado de Messi, Neymar e Mbappé»

Vitinha foi titular na goleada (7-2) do PSG sobre o Maccabi Haifa, para a 5ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, assistindo ao espetáculo do trio da frente... de camarote! O médio português, de pedra e cal na equipa de Galtier, admite estar deslumbrado com tanta qualidade. "É um prazer e um privilégio poder jogar ao lado de Messi, Neymar e Mbappé. Tenho um lugar na primeira fila para vê-los! Eles fazem o que mais ninguém faz", vincou.

O ex-FC Porto admite também que levantar a ‘orelhuda’ é um objetivo, mas que a primeira meta dos parisienses passa por garantir o 1º lugar do Grupo H, batalha que travará com o Benfica. "Queremos ganhar a Champions, mas devemos primeiro pensar no próximo jogo, com a Juventus. Depois vemos quais serão os nossos adversários. Temos de ir jogo a jogo", lembrou, falando da sua forma: "Há altos e baixos, mas tenho de manter a consistência. Sei que tive um início de temporada muito bom, quero continuar assim e se possível evoluir para melhorar a equipa."