Vitinha impressiona

Vitinha chegou, viu... e impôs-se no Paris SG. O médio português, que saiu do FC Porto este verão, tem sido um dos destaques no início de época dos parisienses, deve voltar a ser titular esta noite contra o Maccabi Haifa (tal como Nuno Mendes) e recebeu grandes elogios do capitão Marquinhos. "O Vitinha impressionou-nos a todos. Adaptou-se rapidamente, é muito inteligente e atlético, por isso consegue encontrar muito espaço. Estamos muito satisfeitos com ele e com a qualidade que tem mostrado, porque está a ajudar-nos muito", afirmou o central brasileiro, na antevisão à partida.

Apesar do claro favoritismo do Paris SG frente à equipa menos credenciada do grupo, Marquinhos avisa que nos jogos da Champions "tudo pode acontecer". "Temos de estar preparados e não perder a serenidade. O treinador fez um bom trabalho na análise ao adversário e estamos prontos para explorar os pontos menos fortes deles", frisou.

Christophe Galtier, técnico dos franceses, já sabia que não poderia contar com Renato Sanches e Keylor Navas por lesão. E ontem viu confirmada mais uma baixa: Kimpembe. O central lesionou-se no tendão da perna esquerda na vitória (1-0) sobre o Brest para a liga e, além de falhar o jogo em Israel, vai parar seis semanas, o que o afasta dos dois encontros com o Benfica, nos dias 5 e 11 de outubro, em Lisboa e Paris, respetivamente.