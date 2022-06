Vitinha: «Não há como dizer 'não' a um clube como este»

Poucos momentos depois de ter sido anunciado oficialmente como reforço do Paris SG , Vitinha concedeu aos meios de comunicação do clube francês a sua primeira entrevista com as novas cores. Assumindo-se "muito feliz e concretizado", o médio português fala na chegada a um "clube enorme" e diz-se ainda "ansioso" "por começar a trabalhar e mostrar" o seu valor."Não há como dizer 'não' a um clube como este. Quando soube que havia o interesse e que gostavam de me ter cá, não pensei duas vezes e disse que 'sim', claro", confessou o médio luso, de 22 anos, que encara o desafio de jogar na Ligue 1 como algo que o cativa."É uma liga com um futebol muito rápido, física. Venho para impor o meu jogo, beneficiando sempre a equipa. Espero para ver o que me reserva o campeonato francês. Agora começo um desafio muito grande e vou fazer passo a passo, concentrar-me no dia a dia, vou concentrar-me no trabalho e fazer tudo para estar bem e jogar", explicou o jogador português, que se transfere do FC Porto para Paris a troco de 41,5 milhões de euros.Vitinha aproveitou ainda para falar dos dragões e assume que chega a Paris após a melhor temporada da carreira. "Venho da minha melhor época, afirmei-me no FC Porto, consegui fazer uma época fantástica. Com títulos, consegui chegar à Seleção, que era um um sonho. A partir de agora quero mais e vou fazer por isso".A fechar, uma pequena autodescrição... "Não gosto de falar de mim prefiro que sejam os outros a falar. Mas sou jogador técnico, inteligente, que pensa o jogo e que joga pa a aequipa. Gosto mais de fazer é criar jogo, ligar, pensar, é levar a equipa de trás par a frente. Considero-me adulto, brincalhão".