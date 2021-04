Vocalista dos Oasis arrasa Neymar: «Expulsem esse c... mergulhador»

Liam Gallagher, vocalista da banda Oasis e conhecido adepto do Manchester City, dirigiu ontem vários 'tweets' com críticas a Neymar durante o encontro do citizens com o Paris SG, da 1.ª mão das meias-finais da Champions.





Send that dirty diving cunt off NEYMAR — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 28, 2021

"Expulsem esse cabrão mergulhador Neymar" foi uma das publicações feitas pelo músico no Twitter.











Neymar is an embarrassing little cunt — Liam Gallagher (@liamgallagher) April 28, 2021