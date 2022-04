Walter Casagrande diz que Neymar é "mimado e infantil": «Acabou quando foi para o PSG»

As recentes atuações de Neymar ao serviço da seleção do Brasil 'suavizaram' alguns dos seus críticos, mas nem todos. Walter Casagrande, antigo avançado brasileiro, voltou à carga e considerou, uma vez mais, que o camisola 10 da canarinha é "mimado e infantil"."Sempre disse que o Neymar na seleção nunca foi determinante, apesar dos seus registos de golos e jogos. Na era Neymar o Brasil apenas ganhou uma Taça das Confederações e a única Copa América que conquistou foi aqui no Brasil, em 2019, e ele nem jogou", considerou Casagrande, em declarações ao 'Globoesporte'."Ele está num péssimo momento, está a ser criticado em França e no resto da Europa. Continuo a pensar que é infantil, mimado e que não tem foco. Foi um jogador de topo quando apareceu no Santos, incluindo quando era muito jovem, com jogos e golos memoráveis. E foi um grande apoio de Messi no Barcelona, o seu melhor momento na Europa. Mas quando escolheu ir para o PSG, acabou. Teve várias lesões e não se diga que não tiveram nada a ver com o seu comportamento social! Perdeu poder de explosão e sprint", acrescentou.