Zidane recusa PSG

Zinedine Zidane não será o próximo treinador do PSG. A informação foi confirmada pela RMC Sport, sublinhando que o técnico apenas está interessado em assumir a seleção francesa após o Campeonato do Mundo no Qatar.O antigo treinador do Real Madrid não fecha totalmente a porta à equipa parisiense no futuro, mas por agora o objetivo é apenas tomar as rédeas da seleção gaulesa.Nos últimos meses, os responsáveis do PSG têm feito todos os esforços para levar o ex-internacional francês para Paris, mas sem sucesso. Os atuais campeões da Ligue 1 já estão a negociar com o Nice para levarem Christophe Galtier para suceder a Pochettino. Depois do "não" de Zidane, Nasser Al-Khelaïfi e Luís Campos começaram a trabalhar na contratação do novo treinador, pelo que se espera que as negociações se intensifiquem nos próximos dias quando a partida de Pochettino for oficial.