Matic e a vida em Rennes: «Sou futebolista e taxista»

A mudança de clubes costuma também levar a uma transformação por vezes radical da vida dos jogadores, mas para Nemanja Matic a nova aventura ao serviço dos franceses do Rennes parece estar a correr de feição. Já encontrou casa, os seus filhos já se adaptaram e só falta mesmo corrigir um pouco a capacidade de 'domar' a língua, com o próprio confessa ao 'Ouest-France'."Excetuando o meu francês, que tenho de melhorar. Começo já a perceber um pouco, está tudo a correr", assume o médio, que em seguida partilhou como é a sua rotina na cidade gaulesa. "Agitada! Sou futebolista e taxista. Levo as crianças à escola e vou treinar. Passo os meus dias todos no carro!", atirou, entre risos.Na mesma entrevista, o veterano sérvio, de 35 anos, falou do dérbi com o Nantes e recordou aqueles grandes duelos que disputou. "O maior que eu já joguei foi o Manchester United-Liverpool. É uma partida especial em Inglaterra e é vista em todo o mundo. O Manchester United-Manchester City nos últimos dez anos tem sido um grande dérbi. O Chelsea-Tottenham também é um grande jogo, o Benfica-FC Porto também. Mas acho que o Manchester United-Liverpool é o maior".