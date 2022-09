Xeka é reforço do Rennes

Xeka fez ontem os habituais exames médicos e assinou contrato com o Rennes, válido por duas épocas, apurouO atual 8º colocado da Ligue 1 oficializa nas próximas horas a contratação do médio que nasceu há 27 anos, em Paredes. Xeka estava livre no mercado, depois de ter terminado contrato com o Lille, clube ao qual esteve ligado desde janeiro de 2017, numa primeira fase por empréstimo do Sp. Braga.