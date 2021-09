Princípe do Cambodja quer transformar Saint-Étienne no 'novo PSG'

Há mais um clube francês na mira de um investimento milionário. Depois do sucesso do Paris SG, pelas mãos do investimento feito por Tamim bin Hamad Al Thani, agora é a vez do Saint-Étienne aparecer na rota de investimentos de destinos exóticos, no caso do Cambodja. O interessado é o princípe Norodom Ravichak, que anunciou esta terça-feira a sua intenção de adquirir o clube e devolvê-lo aos lugares de glória, tanto no plano interno como na Europa.





Assumindo como fã de futebol francês, da seleção gaulesa e também do próprio Saint-Étienne, Ravichak explicou as suas intenções à Radio France Internationale. "Graças aos meus negócios, conheci pessoas do Mundo do futebol, uma coisa levou à outra e tomei conhecimento do projeto para vender o clube há uns meses. O meu objetivo é tomar conta do Saint-Étienne e de quem trabalha para o clube, de forma a colocar o clube no seu lugar em França e também na Europa. Sempre sonhei [deter um clube], a oportunidade surgiu num clube pelo qual tenho afeto. por isso estou decidido em fazer tudo para o conseguir", garantiu o milionário asiático.Norodom Ravichak promete chegar-se à frente com ajuda de parceiros com capital social sólido, que revelará no futuro. "Não venho por razões económicas. Quero investir a longo termo e tomar conta do Saint-Étienne. Se chegarmos a acordo vou trazer o necessário para atingir essas ambições e permitir ao clube voltar a encontrar o seu brilhantismo", disse ainda, revelando ter também como intenção promover o futebol francês e a Ligue 1 no continente asiático.Apesar de andar afastado dos anos de glória - não vence um título desde 2012/13 (Taça da Liga) -, o Saint-Étienne ainda é o clube com mais títulos de campeão francês, com os dez que conseguiu entre 1956/57 e 1980/81, mais um do que o Paris SG. Esta época ainda não venceu, estando de momento no penúltimo posto, com apenas 3 pontos em seis jogos.