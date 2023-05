Defesa do Toulouse viciado em apostas: colegas tiveram de emprestar 100m€ para pagar dívidas

Os problemas não param no Toulouse. Depois da polémica em torno de Zakaria Aboukhlal , por conta de ofensas a uma deputada da cidade, sabe-se agora que nas últimas semanas houve um clima de mal-estar crescente no balneário à conta dos vícios de Rasmus Nicolaisen. No caso devido às constantes apostas que o defesa dinamarquês, que provocaram mesmo uma espécie de ultimato no grupo.É que, segundo o 'L’Équipe', para poder continuar com o seu vício, e também para pagar dívidas que ia acumulando, Nicolaisen terá pedido dinheiro emprestado a pelo menos seis colegas e elementos da equipa técnica, num total que teria chegado aos 100 mil euros. De acordo com a publicação, o clima de conflito no balneário começou a crescer quando Gabriel Suazo se recusou a ajudar o colega, antes de Brecht Dejaegere e Branco Van den Boomen terem decidido alertar o presidente do clube da situação. Segundo o mesmo relato, havia até jogadores que terão dito a Damien Comolli que se recusariam a jogar caso a situação não fosse resolvida.Pouco depois dessa ameaça, o técnico Philippe Montanier deixou o jogador de fora diante do Lyon (alegando na altura que se devia a problemas físicos), antes de Comolli ter tomado a decisão de pagar o salário do dinamarquês de forma antecipada, para que este pudesse devolver o dinheiro aos colegas, incluindo 50 mil euros devidos a Ado Onaiwu. Ao que tudo indica, a situação já estará totalmente resolvida e o jogador de 26 anos até voltou a ser opção - atuou em três dos últimos quatro jogos.Note-se que os problemas com o jogo não são algo novo para o jogador dinamarquês, que aquando da sua passagem pelo Portsmouth tinha sido multado pela FA por ter feito um total de 53 apostas.