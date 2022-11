Fábio Vieira inspira-se em Ronaldo e... Messi

Pouco a pouco, Fábio Vieira está a conquistar o seu espaço no Arsenal, atual líder da Premier League, mas já se sente em casa. Em entrevista ao site dos gunners, o médio português fez uma viagem pela sua carreira, lembrando diversos momentos marcantes – como a estreia pelo FC Porto ou o primeiro golo ao serviço dos dragões, que representou ao longo de 15 anos – e falou da nova realidade em Inglaterra ao serviço de um clube com o qual se "identifica". "Estou a integrar-me num novo país, numa nova cultura, num clima diferente. Está a correr tudo bem, estamos no 1º lugar e a fazer uma ótima temporada até agora. Temos de continuar a trabalhar da mesma forma", sublinha, elogiando os adeptos: "Têm sido fantásticos comigo. Desde que cheguei, senti sempre o apoio deles e até já tenho a minha própria música!"

Em quem se inspira o número 21 do conjunto de Mikel Arteta? "As minhas duas maiores influências são Cristiano Ronaldo e Messi. Ronaldo não apenas por ser português, mas porque é alguém que inspira os outros com a sua ética de trabalho, pela forma como teve de deixar a família e a zona de conforto para ir para o Sporting e construir a carreira que construiu. Já Messi tem mais a ver com o meu estilo de jogo. Sou parecido com Messi e aprecio a maneira como ele joga", justificou.

Cancelo só pensa no City

João Cancelo, lateral do Man. City, garante estar de pedra e cal no clube. "Ir para o City foi o passo mais importante que dei na carreira. Estive em grandes clubes, como Benfica, Valencia, Inter e Juventus, mas o City neste momento é outro nível", começou por sublinhar à ‘City Magazine’. "Espero ficar cá por muitos anos, porque é aqui que me sinto bem", atirou.