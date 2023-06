Arteta admite desilusão

O Arsenal esteve muito perto de conquistar a primeira Premier League desde 2004, mas acabou por claudicar nas últimas jornadas, abrindo caminho ao tricampeonato do Man. City. De férias em Espanha, Arteta admitiu a desilusão pelo título falhado. "Até hoje, ainda me dói profundamente o facto de não termos ganho a Premier League ao fim de 10 meses de luta com o Man. City, mas é assim o desporto", disse o técnico espanhol em entrevista à ‘Marca’.

Arteta falou ainda dos temas de mercado. Havertz, avançado do Chelsea, deverá ser oficializado nos gunners nos próximos dias. "O talento tem um preço, e no Arsenal estamos sempre interessados?em jovens experientes. Não falo de jogadores de outros clubes, mas no caso do Kai ele já mostrou muito, inclusivamente uma Liga dos Campeões. Ele é um jogador talentoso e versátil", adiantou.