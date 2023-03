À atenção do Sporting: Gabriel Jesus deve viajar com o Arsenal para Lisboa

Gabriel Jesus deve viajar com o Arsenal para Lisboa para defrontar o Sporting na quinta-feira, pelas 17h45, em jogo dos oitavos de final da Liga Europa, avança o 'The Sun'.A mesma fonte explica que apesar de ser pouco provável que o avançado brasileiro jogue - uma vez que continua a recuperar de uma lesão no joelho, contraída há mais de três meses -, este deverá integrar a comitiva liderada por Mikel Arteta. Antes da lesão, refira-se, Jesus era um dos indiscutíveis na equipa dos gunners, tendo apontado, nos 20 jogos que disputou esta temporada, cinco golos e contribuído com sete assistências.Recorde-se que o Sporting recebe o Arsenal no Estádio de Alvalade na quinta-feira, pelas 17h45.