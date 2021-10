A incrível defesa do guarda-redes do Arsenal no jogo com o Leicester

O Arsenal deu este sábado sequência ao bom momento e ascendeu, provisoriamente, ao quinto lugar na Liga inglesa, ao vencer em Leicester por 2-0, no encontro de abertura da 10.ª jornada da prova Com o português Nuno Tavares de início e Cédric Soares no banco de suplentes, foi o defesa brasileiro Gabriel, na sequência de um pontapé de canto cobrado pelo inglês Bukayo Saka, a inaugurar o marcador, logo aos cinco minutos, antes do médio Emile Smith Rowe (18) fechar a contagem, ainda muito cedo na partida. Do jogo ficou também a incrível defesa de Ramsdale, guarda-redes do Arsenal, perto do intervalo, na sequência de um livre cobrado por James Maddison.