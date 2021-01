«A minha mãe estava mal e tinha de lá estar»: Aubameyang explica ausência nos jogos do Arsenal

Pierre-Emerick Aubameyang recorreu às redes sociais para justificar a sua ausência nos mais recentes jogos do Arsenal, ambos diante do Southampton, primeiro para a Taça de Inglaterra e depois para a Premier League. No segundo, refira-se, Nicolas Pepe e Alexandre Lacazette marcaram e dedicaram os golos ao seu colega.





"A minha mãe está a enfrentar alguns problemas de saúde e tinha de estar lá para ela. Já está muito melhor agora e estarei de volta a casa já esta noite", explicou o avançado gabonês, numa mensagem na qual aproveitou para agradecer aos médicos e enfermeiras que ajudaram a sua mãe a superar o problema.