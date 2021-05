Aubameyang após vencer a malária: «Nos últimos cinco minutos do jogo estava a morrer»

Pierre-Emerick Aubameyang regressou em grande aos jogos na Premier League. O avançado do Arsenal esteve afastado dos relvados durante um mês após ter contraído malária enquanto estava ao serviço da seleção do Gabão. Este domingo, regressou ao onze dos gunners com estilo, apontando um golo e uma assistência na vitória, por 2-0, sobre o Newcastle.





"Já não jogava há algum tempo. Estou muito feliz mas devo admitir que nos últimos cinco minutos do jogo estava a morrer. Estava cansado. Em qualquer caso, estou feliz por voltar ao onze e por marcar. Tenho de dizer que os médicos fizeram um trabalho fantástico comigo. Estou muito grato por tudo o que fizeram por mim", atirou o avançado do Arsenal, em declarações no final do encontro.