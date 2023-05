Aaron Ramsdale assina contrato de longa duração com o Arsenal

O Arsenal oficializou esta quinta-feira a renovação de contrato com o guarda-redes Aaron Ramsdale, que representa o clube há duas temporadas, desde 2021/22. Através de um longo comunicado publicado no site oficial, os gunners informaram os adeptos que o guardião de 25 anos assinou "um novo contrato de longa duração", sem revelar mais detalhes sobre este novo vínculo que liga as duas partes."Estamos tão felizes pelo Aaron ter assinado um novo contrato. A forma como o Aaron evoluiu nos últimos dois anos tem sido excecional, com as suas exibições, contribuições e toda a adaptação que teve ao clube. É ótimo que continuemos a construir o nosso futuro com os nossos melhores talentos. Estamos ansiosos por contarmos com o Aaron, enquanto jogador mas também como pessoa, por muitos mais anos", revelou o treinador Mikel Arteta, em declarações aos canais oficiais do clube.